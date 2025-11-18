A Bari arriva Mr. Cinnamon: la bakery svedese delle girelle alla cannella cerca personale

BARI – La dolcezza svedese arriva a Bari. Dopo le sedi in Campania –, la catena di bakery specializzata nelle, punta sul capoluogo pugliese. Il nuovo negozio dovrebbe aprire in centro città, portando con sé un assaggio della tradizione dolciaria scandinava.

L’azienda è già alla ricerca di personale, dai baristi e pasticceri fino agli store manager. Nell’annuncio si legge che entrare a far parte del team significa vivere una realtà in cui il lavoro non si limita all’esecuzione di operazioni, ma diventa l’occasione per offrire ai clienti una “total food experience”, una pausa gustosa dalla routine quotidiana.

Si cercano profili part-time o full-time, con caratteristiche quali passione, affidabilità e intelligenza emotiva, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è chiaro: rendere migliore la giornata delle persone anche attraverso un semplice sorriso, creando un ambiente di lavoro stimolante e coinvolgente.

Con l’arrivo a Bari, Mr. Cinnamon punta a conquistare gli amanti del dolce e a consolidare la sua espansione nel Sud Italia.