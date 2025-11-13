Tragedia ad Altamura: agricoltore 68enne muore schiacciato dal trattore

ALTAMURA – Un agricoltore di 68 anni ha perso la vita oggi, giovedì 13 novembre, a seguito del ribaltamento del mezzo agricolo sul quale stava lavorando. Per cause ancora in corso di accertamento, il trattore si è capovolto travolgendolo, provocando politraumi da schiacciamento che si sono rivelati fatali: l’uomo è deceduto sul colpo.

I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, lungo la strada vicinale Azzarelli alla periferia della città, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

Le autorità competenti, insieme al Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) dell’Asl di Bari, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.