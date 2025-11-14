Ministro Valditara a Bari per presentare il suo nuovo libro 'La scuola dei talenti', presente una delegazione ANIEF



ANTONIO SPERANZA - Una delegazione del sindacato ANIEF rappresentata dal prof. Cesare Antifora, ha incontrato i Ministro Valditara giunto a Bari per presentare il suo nuovo libro: "La scuola dei talenti". - Una delegazione del sindacato ANIEF rappresentata dal prof. Cesare Antifora, ha incontrato i Ministro Valditara giunto a Bari per presentare il suo nuovo libro: "La scuola dei talenti".





Bari ha accolto oggi il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione della presentazione del suo nuovo libro "La scuola dei talenti", un'opera che intende tracciare una nuova visione dell’istruzione italiana, fondata sulla valorizzazione delle potenzialità individuali di ogni studente.





L’evento si è svolto in un contesto elegante e partecipato, con la presenza di numerosi rappresentanti del mondo scolastico, accademico e istituzionale. Durante il suo intervento, il Ministro ha illustrato i principi cardine del libro, soffermandosi sulla necessità di una scuola più personalizzata, capace di riconoscere e sostenere i diversi talenti degli alunni, anche attraverso un maggiore collegamento con il mondo del lavoro e dell’innovazione.





Nel corso dell’incontro, Valditara ha dialogato con i presenti, rispondendo a domande, raccogliendo spunti e sottolineando l’importanza di una scuola giusta, inclusiva e meritocratica. La presentazione è stata anche occasione per ribadire l’impegno del Ministero verso una riforma strutturale della didattica, incentrata su orientamento, autonomia e responsabilità.