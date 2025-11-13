Marcello Pacifico a Bari per il congresso Regionale Anief



ANTONIO SPERANZA - BARI - Nella giornata di mercoledì 12 novembre 2025 si è svolta a Bari, alla presenza delle più importanti figure istituzionali della scuola pugliese, Direttore USR DOTT. Silipo e i vari provveditori di tutte le province, il Congresso Regionale Puglia. - Nella giornata di mercoledì 12 novembre 2025 si è svolta a Bari, alla presenza delle più importanti figure istituzionali della scuola pugliese, Direttore USR DOTT. Silipo e i vari provveditori di tutte le province, il Congresso Regionale Puglia.





Sono state confermate le cariche di presidente regionale a Pasquale Spinelli e quelle di vice presidente ad Antifora Cesare con coordinamento della provincia Bari-Bat e a Domenico Colucci invece le provincia di Brindisi e area sud Puglia.





Inoltre il presidente nazionale Anief ha entusiasmato il personale della scuola presente in sala con un significativo seminario di legislazione della scuola e le novità sul CCNL appena firmato a Roma.



