Serie B: Il Bari batte il Cesena 1-0 al San Nicola
FRANCESCO LOIACONO – Vittoria di misura per il Bari, che supera il Cesena per 1-0 allo stadio San Nicola nell’undicesima giornata di andata del campionato di Serie B.
La partita è stata equilibrata e ricca di emozioni. Nel primo tempo, al 2’, una rete di Francesconi del Cesena viene annullata per fallo di Blesa su Dickmann. Subito dopo, sempre al 2’, Shpendi dei romagnoli va vicino al gol. Al 36’, il Bari prova a sbloccare il match con Castrovilli, il cui tiro di destro non inquadra lo specchio della porta.
Nel secondo tempo, al 2’, Antonucci del Bari sfiora il vantaggio, mentre al 9’ Francesconi del Cesena manca di poco la rete del pareggio. La svolta arriva al 34’: Gytkjaer segna di testa su un cross di Dickmann, firmando il gol vittoria per i biancorossi. Al 42’, Bastoni del Cesena sfiora il pareggio con una punizione insidiosa, ma il risultato rimane invariato.
Con questo successo, il Bari continua la sua corsa in Serie B e si prepara al prossimo impegno. Nella dodicesima giornata di andata, i biancorossi affronteranno lo Spezia venerdì 7 novembre alle 20:30 allo stadio Picco.