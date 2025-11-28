Tragedia a Monopoli: persona muore dopo un malore

MONOPOLI – Una tragedia ha colpito questa mattina il centro di Monopoli, dove una persona ha perso la vita dopo aver accusato un malore.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si è improvvisamente accasciata a terra. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, ma tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Al momento non sono state diffuse le generalità della persona deceduta. Le autorità stanno procedendo con gli accertamenti del caso.