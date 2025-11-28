Bari, lavori BRT: modifiche temporanee alla viabilità sul ponte Padre Pio a Japigia
BARI - A partire da lunedì 1 dicembre, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT - Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei “Next Generation” nell’ambito del PNRR (Misura M2C2 - Inv 4.2), sarà operativo un ristretta temporanea della carreggiata sul ponte Padre Pio in via Omodeo, in entrambe le direzioni di marcia.
La misura è necessaria per la realizzazione del primo tratto della viabilità di progetto, funzionale all’adeguamento infrastrutturale del sistema BRT.
Dettagli dell’ordinanza
- Divieto di transito notturno su entrambe le carreggiate del ponte: dalle 23.30 alle 5.30.
- Durata prevista dei lavori: fino al 23 dicembre, con possibilità di conclusione anticipata.
- Servizi pubblici garantiti: sarà consentito l’ultimo transito serale e il primo transito mattutino dei bus Amtab, per ridurre al minimo i disagi per l’utenza.
L’intervento rientra nel più ampio progetto di potenziamento della mobilità pubblica cittadina, con l’obiettivo di migliorare rapidità ed efficienza del trasporto su gomma a Bari.