Liberi Lettori: libri, musica e cultura oltre Bari

BARI - Mercoledì 26 novembre si è tenuto un nuovo appuntamento di, per la prima volta non a Bari ma a, presso il Klimt Caffè, con un’iniziativa speciale che ha unito lettura e musica.

Nato nell’ottobre 2023 su iniziativa di Marco Glaciale, il progetto organizza incontri a tema libero per discutere di libri e valorizzare tutti i lettori. In più di venti appuntamenti, il pubblico, prevalentemente giovane e intorno ai trentenni, ha avuto l’opportunità di confrontarsi su letture, passioni ed esperienze personali, creando uno spazio di scambio culturale aperto e partecipativo.

Quest’ultimo incontro ha visto la partecipazione di lettori provenienti da diversi comuni della provincia di Bari, trascinati da un programma che ha alternato discussioni letterarie a momenti musicali. Quattro musicisti hanno eseguito dal vivo “Route 66”, offrendo un’intermezzo jazz che ha valorizzato la libera interpretazione musicale, sostituendo la consueta “poesia” finale degli incontri.

Tra i libri discussi durante la serata: “Viaggio in Italia” di Goethe, “Ultime lettere di Jacopo Ortis” di Foscolo e una biografia di Francisco Franco, presentata da Antonio Bonasora.

Il presidente Marco Glaciale si è dichiarato entusiasta di aver portato il progetto fuori città, offrendo al pubblico una serata di cultura e intrattenimento, e ringrazia i musicisti Giorgio Finestrone, Antonio Catalano, Salvatore della Crociata, Danilo Giuliani e la partecipante modugnese Renate Plantamura.

Il prossimo incontro di Liberi Lettori è in programma mercoledì 10 dicembre a Bari presso Portineria 21, con ulteriori iniziative extra nei mesi a venire.