Tragedia a Palombaio: 79enne travolta e uccisa dopo la messa, paese sotto shock

PALOMBAIO – La comunità di Palombaio, frazione di Bitonto, è ancora sconvolta per la tragica morte di, 79 anni, travolta da un’auto mentre attraversava la strada principale del paese. I funerali si sono svolti lunedì 10 novembre nella chiesa parrocchiale, mentre ieri, mercoledì 12 novembre, si è tenuta la cremazione.

L’incidente è avvenuto sabato 8 novembre, intorno alle 20, in Corso Vittorio Emanuele 102, dove il limite di velocità è di 30 km/h. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, di ritorno dalla messa, è stata investita da una Mercedes GLA che procedeva a folle velocità. Testimoni hanno riferito che il corpo della vittima è stato ritrovato a oltre 40 metri dal punto d’impatto, senza segni di frenata sull’asfalto.

Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga. Dopo circa due ore, si è costituito accompagnato dal suo legale, dichiarando di non essersi accorto dell’incidente e di aver dato successivamente alle fiamme il proprio veicolo.

La famiglia della vittima, profondamente colpita, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., tramite l’Area Manager per Puglia e Molise, Sabino De Benedictis, per valutazioni tecniche e legali. L’avvocato Antonello Busti seguirà la parte penale, mentre l’ingegnere Pietro Pallotti ha già effettuato un primo sopralluogo per le ricostruzioni cinematiche del sinistro.

L’obiettivo della Procura è fare luce su ogni dettaglio dell’accaduto e accertare le responsabilità, garantendo alla famiglia le risposte che meritano. I congiunti chiedono giustizia affinché episodi simili non restino impuniti e la memoria di Anna Terrameo non venga dimenticata.