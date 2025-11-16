Tragedia a San Cataldo: 40enne trovata senza vita nella pineta

LECCE – Un tragico epilogo per la 40enne di origini lettoni scomparsa ieri mattina da Lecce. La donna è stata ritrovata senza vita nella pineta di San Cataldo, vicino a via Ischia, a pochi metri dalla sua Peugeot, luogo in cui avrebbe deciso di togliersi la vita.

Le ricerche erano iniziate ieri pomeriggio, poco dopo le 17, subito dopo l’allarme lanciato dal marito, che aveva avuto contatti con la donna intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, protezione civile, Croce Rossa e personale del 118. Determinante l’intervento dell’unità cinofila della Croce Rossa, che ha individuato il corpo poco dopo l’alba di oggi.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, le operazioni hanno visto l’impiego di personale specializzato, unità TAS, nucleo SAPR per il sorvolo dell’area e unità cinofile, con le ricerche concentrate nelle zone boscate della marina leccese.

Alle 7.30 di oggi il tragico ritrovamento: la donna era priva di vita e non è stato possibile alcun intervento sanitario. L’area è stata delimitata e gli accertamenti sono stati affidati alla polizia di Stato e alla sezione scientifica su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre proseguono gli approfondimenti per ricostruire le ultime ore della donna.