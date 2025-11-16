Dee Dee Bridgewater a Taranto: il jazz internazionale illumina il teatro Orfeo

TARANTO – Mercoledì 19 novembre alle 21.00 ilospiterà Dee Dee Bridgewater per il concerto, quarto appuntamento della trentatreesima edizione delladell’Orchestra ICO della Magna Grecia. La celebre artista americana sarà accompagnata da Heleng Sung al pianoforte, Rosa Brunello al basso e Julie Saury alla batteria.

Il concerto proporrà un repertorio che spazia tra standard jazz e soul, brani che hanno segnato la storia della musica internazionale e i più celebri pezzi tratti dagli album di Bridgewater, con omaggi a icone come Billie Holiday ed Ella Fitzgerald. Nonostante l’assenza dell’orchestra, impegnata in altre produzioni, l’appuntamento si conferma di rilevanza internazionale e segna un momento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo.

Il direttore artistico Piero Romano sottolinea l’importanza dell’evento: «Dee Dee Bridgewater rappresenta una delle voci jazz più belle al mondo. Anche senza l’orchestra, il suo ritorno a Taranto è un’occasione straordinaria per il pubblico, che potrà ascoltare un’artista stellare sul palco del teatro Orfeo, ormai inserito stabilmente nel circuito nazionale».

Considerata una delle più importanti eredi delle grandi voci femminili del jazz, Dee Dee Bridgewater ha collaborato con artisti di livello internazionale come Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny Rollins. Sposata con il trombettista Cecil Bridgewater, negli anni Ottanta si trasferisce in Francia, consolidando la propria carriera internazionale. Tra le sue interpretazioni più celebri figura “Till The Next Somewhere (Precious Thing)”, cantata con Ray Charles, e “Angel of the Night”, versione inglese del brano dei Pooh “Uomini soli” eseguita a Sanremo nel 1990.

I biglietti per il concerto sono disponibili su Vivaticket: Poltronissima 60 euro, Platea e I Galleria 45 euro, II Galleria 35 euro, III Galleria 25 euro. Per informazioni, è possibile contattare l’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto (Via Ciro Giovinazzi 28 – 392.9199935) o visitare il sito orchestramagnagrecia.it, oltre ai canali social Facebook e Instagram.

La Stagione Eventi musicali proseguirà nei mesi successivi con nomi di spicco come Ermal Meta, Stefano Fresi, Raiz, Dardust, Jasmine Choi e Alex Wyse, offrendo un cartellone che unisce grandi interpreti internazionali, concerti classici e spettacoli innovativi. Il 2025/2026 si conferma così una stagione ricca di musica di qualità, capace di portare a Taranto il meglio della scena nazionale e internazionale.



