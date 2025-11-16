Grave incidente a Milano: 21enne in pericolo di vita

MILANO – Un violento incidente stradale avvenuto prima delle 6.30 in viale Fulvio Testi ha lasciato un giovane di 21 anni in condizioni gravissime. Il ragazzo è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda, dove attualmente è in sala operatoria ed è considerato in pericolo di vita.

Lo scontro ha coinvolto due veicoli: una Opel Corsa guidata da un 32enne originario di Napoli, risultato positivo al test per sostanze stupefacenti, e una Mercedes Classe G Brabus condotta da un 20enne senza patente. Il giovane alla guida della Mercedes aveva inizialmente dichiarato di essersi trovato sul luogo come soccorritore, affermando di essere sceso da un tram, ma le indagini della Polizia locale, supportate dai filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno accertato che era effettivamente l’autista del mezzo. La sua responsabilità è confermata anche dal ritrovamento di una sua scarpa all’interno dell’abitacolo.

L’incidente è avvenuto all’intersezione tra viale Fulvio Testi e viale Esperia, dove la Mercedes, diretta verso il centro, si è scontrata con l’Opel Corsa proveniente da sinistra. Oltre al 21enne, rimasto gravemente ferito, altre due persone hanno riportato conseguenze: una 30enne, rimasta intrappolata nell’auto, è ora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico, mentre un 23enne è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi, insieme ai soccorritori del 118, che hanno immediatamente trasportato i feriti negli ospedali della città. La dinamica completa dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.