Tragedia sulla ex SS 580: muore motociclista 58enne di Ginosa

GINOSA - Un uomo di 58 anni,, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la ex strada statale 580, nel tratto compreso tra Ginosa e Marina di Ginosa, in provincia di Taranto.

Secondo una prima ricostruzione, Mele era in sella alla sua moto di grossa cilindrata e stava viaggiando in direzione Marina quando si è verificato l’impatto con un’autovettura che si stava immettendo sulla carreggiata. La collisione è stata violentissima e il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando ferite risultate purtroppo fatali.

Illesi i due occupanti dell’auto coinvolta. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellaneta, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

La vittima, molto conosciuta e stimata nella comunità ginosina, era un ex autista dello scuolabus comunale. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso il paese.

Per consentire i rilievi tecnici, la ex SS 580 è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Marina di Ginosa, con deviazione obbligatoria sulla viabilità comunale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente.