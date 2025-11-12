Tragedia sulla ss16, il conducente che ha travolto Cosimo Magro positivo all’alcoltest
BARI – Si aggrava la posizione del conducente dell’auto che, all’alba del 1° novembre, ha travolto e ucciso Cosimo Magro, il 25enne di Bitonto, lungo la statale 16 nei pressi dei curvoni di Palese.
Secondo quanto riportato da Antenna Sud, l’uomo alla guida della Bmw è risultato positivo all’alcoltest. A seguito degli accertamenti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.
La vittima, molto conosciuta nella sua comunità, è deceduta sul colpo dopo l’impatto. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
