Trani, furto di 15 quintali di uva: tre uomini agli arresti domiciliari dopo l’indagine dei Carabinieri

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha disposto gli arresti domiciliari per tre uomini di Andria – rispettivamente classe ’61, ’62 e ’79 – accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Trani. I tre sono gravemente indiziati di aver sottratto circa 15 quintali di uva da tavola della varietà “Luisa” da un terreno agricolo situato in contrada Callano, nell’agro di Barletta.

Il provvedimento è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Trani, con il supporto del personale della Sezione Operativa. Le indagini sono partite dalla denuncia del proprietario del terreno, che aveva segnalato l’ingente furto avvenuto nel settembre scorso.

I militari hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e da quelle installate all’interno del tendone agricolo. I filmati, di elevata qualità, mostrerebbero chiaramente tre individui giunti a bordo di due diverse autovetture mentre raccolgono l’uva e la caricano nei rispettivi portabagagli, allontanandosi poi rapidamente. Secondo quanto ricostruito, nell’arco di tre giorni sarebbero stati asportati complessivamente quindici quintali di prodotto.

Si precisa che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede giudiziaria: fino a una sentenza definitiva permane infatti la presunzione di non colpevolezza.