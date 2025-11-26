Exploring Federico, Natale 2025: un viaggio multisensoriale nel cuore di Andria

ANDRIA – Dal, ilospiterà la mostra immersiva, promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e il cofinanziamento di Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione.

L’iniziativa trasforma le sale rinascimentali del Palazzo in un crocevia tra Medioevo e futuro, celebrando la figura di Federico II di Svevia, definito lo stupor mundi per la sua genialità e apertura culturale. Non una semplice esposizione, ma un’esperienza multisensoriale che invita a vedere, ascoltare, toccare, annusare e gustare la storia, immergendo i visitatori in un viaggio che intreccia cultura, scienza e arte.

Un percorso tra storia e sensi

Attraverso architetture di luce e proiezioni, paesaggi sonori, fragranze mediterranee, installazioni tattili e degustazioni di prodotti locali, i visitatori potranno rivivere la vita di Federico II, dal suo potere giovanile nel Regno di Sicilia alla sua incoronazione a Imperatore del Sacro Romano Impero, fino alla sua visione politica e culturale che ha illuminato il Mediterraneo.

La mostra mette in luce anche aspetti meno noti del sovrano, come il suo trattato di falconeria De arte venandi cum avibus e la sua scelta della diplomazia durante le crociate, che gli permise di conquistare Gerusalemme senza spargimento di sangue.

Un Natale di conoscenza e meraviglia

“Exploring Federico” propone un Natale diverso, in cui passato e presente si incontrano in un’esperienza che trasforma la storia in materia viva. Le sale del Palazzo Ducale diventano così un laboratorio di emozioni, dove il visitatore può vivere la storia con i cinque sensi, comprendendo l’importanza del sapere e del dialogo tra culture diverse.

Informazioni pratiche

Location: Palazzo Ducale, via Vaglio 17, Andria (ingresso laterale)

Orari: 10:00-13:00 / 16:00-21:00 (ultimo ingresso 20:00)

Biglietti: Intero € 8; ridotto under 25 e over 65 € 5; gratuito 0-6 anni

Acquisto: exploringfederico.eventbrite.it o al botteghino

Contatti: Tel/WhatsApp +39 379 2926134; email info@exploringfederico.it

Social: FB/IG @exploringfederico



