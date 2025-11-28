Trinitapoli, al via la 16ª edizione della Sagra del Carciofo

La Parrocchia Immacolata dei Frati Minori Cappuccini ed il Comune di Trinitapoli annunciano con orgoglio la 16ª edizione della Sagra del Carciofo di Trinitapoli, storica manifestazione dedicata al prodotto simbolo del territorio: il prestigioso Carciofo Violetto di Trinitapoli.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Provincia BAT e grazie al fondamentale contributo degli operatori agricoli locali, veri custodi della tradizione agricola trinitapolese.

Per tre giorni, dal 28 al 30 novembre 2025, la città si trasformerà in un percorso di sapori, cultura e convivialità, offrendo un ricco programma di degustazioni, spettacoli, approfondimenti culturali e momenti di festa adatti a tutte le età.

Un viaggio tra gusto, tradizione e cultura

La Sagra del Carciofo valorizza l’identità agricola di Trinitapoli e promuove le eccellenze del territorio attraverso:

🍽️ Degustazioni e gastronomia

Piatti tipici della tradizione trinitapolese

Street food pugliese

Preparazioni a base di Carciofo Violetto in tutte le sue varianti

🎶 Musica live e DJ set

Intrattenimento per famiglie, giovani e visitatori, con esibizioni musicali e momenti di festa per tutta la durata dell’evento.

🎨 Cultura e territorio

Mostra di pittura dedicata ai colori della nostra terra

Visite guidate alla scoperta delle tradizioni agricole

Laboratori sulla coltivazione del Carciofo Violetto, rivolti a grandi e piccoli.

DICHIARAZIONI

Damiano Marzucco, coordinatore della Sagra, dichiara:

«Questa Sagra è il cuore pulsante della nostra comunità: un momento in cui tradizione, lavoro e identità si incontrano. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma ricco, pensato per valorizzare il nostro Carciofo Violetto e far vivere a tutti un’esperienza unica.»

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo:

«La Sagra del Carciofo è un orgoglio cittadino e un volano di sviluppo per il territorio. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire la bellezza, la cultura e i sapori autentici di Trinitapoli.»





SAGRA – PROGRAMMA UFFICIALE

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2025

ore 17:30 – Prove tecniche di apertura “Chi c’è, c’è”

ore 18:00 – Auditorium Parrocchia Immacolata

• Convegno “Credito, Legalità e sviluppo rurale” a cura della BCC Canosa Loconia

ore 18:30 – Apertura stand e degustazione del carciofo fritto

ore 20:30 – Spettacolo musicale: Miguel Enriquez y Somos Cubanos Band





SABATO 29 NOVEMBRE 2025

ore 10:30 – Presso Stand Città di Trinitapoli

• Convegno “I vantaggi dello sviluppo turistico per il territorio”

ore 17:30

• Banda itinerante – Gran Concerto Bandistico Città di Trinitapoli

• Animazione MoneMone

ore 18:00 – Inaugurazione ufficiale della Sagra alla presenza di autorità civili e militari

ore 18:15 – Apertura stand e degustazione

ore 19:00 – Animazione artisti di strada, spettacolo di magia Mr. Big e MoneMone

ore 21:00 – Spettacolo musicale “Sal Esposito e Napolitudine Band”

ore 22:30 – DJ Set





DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025

ore 09:30 – Apertura stand e visite guidate Casa di Ramsar

ore 10:00 – Artisti di strada Misga Rishow

ore 10:30 – “Un Medico in Sagra”

ore 12:00 – Spettacolo musicale Apulian Drum Show

ore 17:30 – Spettacolo di animazione per bambini

ore 18:30 – Spettacolo di musica e folk con La Cumbagneie di Sbulacchie

ore 18:30 – Animazione di strada Lorenzo Torres

ore 21:00 – Spettacolo musicale “Quinze & Just For Us Live Band”

ore 23:00 – Estrazione finale della Lotteria.

