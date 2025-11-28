Truffa sentimentale online: condannata donna honduregna per aver raggirato uomo di Lecce

CASTELNUOVO DI PORTO – Una 29enne honduregna originaria di San Pedro Sula, residente a Castelnuovo di Porto, è stata condannata ae a unaper truffa aggravata ai danni di un 49enne di Cavallino (Lecce).

Secondo quanto emerso in aula, l’uomo, reduce dalla fine del suo matrimonio, aveva iniziato una relazione online con la donna, che lo aveva convinto a versare circa 10mila euro nel corso di tre anni. I soldi erano stati spesi, tra l’altro, per l’acquisto di un cane destinato al figlio della donna, biglietti di viaggio e altre spese legate alla vita della donna.

La truffa è stata scoperta nell’agosto 2022, dopo l’ennesimo versamento di 500 euro. Le indagini della Polizia Postale di Lecce hanno permesso di raccogliere prove sufficienti per giungere alla condanna.

Al 49enne vittima della truffa è stato riconosciuto un risarcimento di 12mila euro.

La vicenda mette in evidenza i rischi legati alle relazioni nate online e la necessità di fare attenzione a richieste di denaro, anche quando sembrano motivate da legami affettivi.