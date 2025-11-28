Scuola e responsabilità: strategie per dirigenti in prima linea

Appalti, concessioni, viaggi di istruzione, responsabilità civili e penali su utilizzo del web e delle tecnologie digitali, sicurezza, gestione del personale, mobbing: sono solo alcuni dei temi - tra i più pressanti - sui quali si esercita la professionalità dei dirigenti scolastici.Italiascuola.it s.r.l., società di consulenza e formazione per le scuole promossa e partecipata da ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, già Associazione Nazionale Presidi), ha organizzato insieme ad ANP Puglia su questi temi, martedì 2 dicembre, una giornata di full immersion formativa per i dirigenti scolastici pugliesi presso l’Istituto “Ettore Majorana” di Bari, in via Salvatore Tramonte, 2 (quartiere San Paolo).Il focus della giornata, con un programma residenziale che andrà dal mattino, dalle ore 9:30, fino alle 16:30, sarà orientato sulle problematiche di carattere giuridico/legale emergenti nella pratica quotidiana scolastica in relazione agli argomenti citati. Esso vuole costituire un robusto contributo formativo e informativo per coloro, come i dirigenti scolastici, che sono impegnati in prima linea nelle sempre più complesse e difficili attività gestionali scolastiche. Contributo che verrà loro proposto per il tramite del pool di legali che lavorano in Italiascuola.it e affiancano ANP nel sostegno professionale alla categoria. L’attività formativa svolta dai partecipanti sarà regolarmente certificata da un attestato rilasciato da Italiascuola.it.Il convegno si apre con l’introduzione del presidente di ANP Puglia, Roberto Romito, già membro del consiglio di amministrazione di Italiascuola.it, che sottolineerà l’importanza di affrontare con chiarezza e competenza le questioni giuridiche e organizzative che riguardano la vita quotidiana delle istituzioni scolastiche.A seguire, interverranno tre professionisti di alto profilo, tutti avvocati e formatori di Italiascuola.it, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di approfondimento su tre ambiti di particolare rilievo.Il primo intervento, a cura di Francesco Bragagni, è dedicato al tema “Appalti, concessioni, viaggi di istruzione: riflessioni sulla situazione attuale e soluzioni possibili”. Si tratta di un argomento cruciale, che tocca la gestione amministrativa delle scuole e le responsabilità connesse alle scelte organizzative.In seguito, prenderà la parola Valerio De Feo, che affronterà il tema “Le responsabilità legate alla gestione del sito web della scuola e all’utilizzo di strumenti digitali”. De Feo metterà in evidenza come la dimensione digitale sia ormai parte integrante della vita scolastica e come la corretta gestione di siti e piattaforme richieda attenzione sia sul piano della sicurezza dei dati sia sul rispetto delle normative vigenti.Il seminario pluritematico si conclude con l’intervento di Fabio Paladini, anch’egli avvocato e formatore per Italiascuola.it. La sua relazione, dal titolo “Le responsabilità legate alla gestione del personale: facciamo il punto su assenze, incompatibilità, assegnazioni, sicurezza e mobbing alla luce della recente giurisprudenza”, offrirà un quadro aggiornato e concreto delle problematiche che i dirigenti scolastici si trovano ad affrontare quotidianamente. Paladini analizzerà casi e sentenze recenti, fornendo spunti pratici per una gestione corretta e consapevole delle risorse umane e completerà il percorso di riflessione con ulteriori considerazioni giuridiche e operative, contribuendo a delineare un quadro complessivo delle responsabilità e delle possibili soluzioni per le scuole.L’iniziativa, che ha già avuto la pre-adesione di oltre 150 dirigenti provenienti ad ogni parte della Puglia, è la prima di una serie che vedrà successive edizioni in altre zone della nostra regione ed è offerta gratuitamente ai partecipanti, che si gioveranno della struttura e dei servizi di accoglienza e ristorazione messi a disposizione dalla sezione alberghiera dell’Istituto “Ettore Majorana” di Bari, scuola ospitante l’iniziativa, che vanta una lunga tradizione di specializzazione nella formazione di operatori per i servizi alberghieri e per la ristorazione.