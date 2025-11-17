Tuffo di Capodanno Brindisi 2026, partono i preparativi per la XVI Edizione



Raccolta fondi a sostegno del Progetto "Psiconcologia in corsia" dell'Associazione "Mattia Passante" a beneficio di pazienti con tumore cerebrale e loro famiglie





BRINDISI - Il "Tuffo di Capodanno" di Brindisi si appresta a festeggiare il 16° anno di vita, forte di una tradizione che continua a crescere ed emozionare. L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà e la cui organizzazione è firmata dal gruppo "Summer Time – Animazione & Spettacolo" di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso rappresenta ormai, da oltre quindici anni, un passaggio immancabile della tradizione brindisina. Vi è anche il supporto del giornale online "Italia Love Tv".





Patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Brindisi la goliardata tutto cuore, che può contare e da un gruppo organizzativo composto dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza, riprenderà ufficialmente lunedì 1 dicembre 2025 con l’avvio delle iscrizioni per la XVI Edizione del "Tuffo di Capodanno", grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di "Puliamoilmare Brindisi" rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e "Uniti per lo Sport" Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Si rinnova per l’occasione la collaborazione con l’Associazione "Volare in Salento" del Presidente Diego Provinzano, specializzata in voli panoramici condivisi che, salvo condizioni meteorologiche avverse, tornerà con i propri mezzi aerei a sorvolare la Conca con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Prospettiva diametralmente opposta quella offerta dall’Associazione ScubaDive Brindisi del Sub e Presidente Giuseppe Mesiano che insieme agli altri associati documenteranno l’appuntamento con riprese e foto dal fondo marino.





Il punto Cisalfa Sport di Brindisi all’interno del parco commerciale Brin Park, gradita new entry tra i partner dell’evento dallo scorso anno, ospiterà le adesioni per l'edizione 2026. In uno stand allestito per l'occasione, fino al 31 dicembre 2025 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni in base al seguente calendario: dall'1 al 22 dicembre dal lunedì al venerdì ore 17:30-20:00 (solo pomeriggio) mentre il sabato e la domenica ore 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio), mentre dal 23 dicembre dal lunedì alla domenica 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio) e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.





A coloro che invece aderiranno all'iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della sedicesima edizione e il biglietto della lotteria per l'assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2026 direttamente alla "Conca"”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 3935821619 - 3298059256.





L'iniziativa prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un nuovo beneficiario. La raccolta fondi dell’edizione 2026 sarà destinata a sostegno del progetto "Psiconcologia in corsia", per il supporto psicologico pre e post intervento a pazienti affetti da tumori cerebrali, ai loro familiari e caregiver, presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Perrino” a cura di Associazione "Mattia Passante" di Brindisi.





Resta ben saldo, ormai da 10 anni, anche il "Gemellaggio Morale" con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto "Hai Freddo?…STAY HOME".





Il "Tuffo di Capodanno" ha permesso alla città di Brindisi di collocarsi di diritto tra le città mondiali che festeggiano eccentricamente il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta fondi da devolvere ad un progetto sociale. Un modo alternativo di festeggiare il capodanno, aperto a tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori. Per chi non potrà raggiungere la Conca, potrà seguire la Diretta Tv sull’emittente Antenna Sud, media partner dell’evento per l’8° anno consecutivo.





La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2026 con la presentazione curata dal giornalista brindisino Nico Lorusso. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque ad opera del noto missionario digitale Don Cosimo Schena, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Al termine un "Brindisi" collettivo come augurio per tutti.