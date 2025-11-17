Maltempo: emanata allerta gialla sulla Puglia

BARI - La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla a partire dalle ore 00:00 del 18 novembre 2025 e per le successive 20 ore.

Previsioni

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con cumulati da deboli fino a puntualmente moderati, interessando la Puglia settentrionale e meridionale, con particolare attenzione ai bacini del Lato e del Lenne.

Rischi

L’allerta riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Sono possibili criticità locali legate a smottamenti, allagamenti di strade e accumuli d’acqua nei punti più esposti.

Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e delle autorità locali.

Tags:

