Tutto pronto per il Ginosa Rivolta Trail, nella Terra delle Gravine la corsa nella Puglia più autentica



Tutto pronto per il Ginosa Rivolta Trail, la gara di trail running organizzata nell'ambito dell'evento Puglia by UTMB® – Terra delle Gravine. Partenza sabato 8 novembre alle ore 8,30 in Piazza Marconi, in pieno centro, per una corsa di 35 km con 350 mt di dislivello alla scoperta della Terra delle Gravine. Un modo unico ed esclusivo per vivere una delle più importanti aree naturalistiche d'Europa, costituita da grandi canyon carsici disposti a ventaglio intorno all'arco Ionico del Golfo di Taranto.





Oltre 500 atleti, la maggior parte dei quali provenienti da fuori Paese, affronteranno sentieri ripidi e ammireranno canyon mozzafiato e panorami straordinari che caratterizzano questo percorso impegnativo, pensato per chi desidera immergersi nella bellezza di Ginosa e della Puglia.





Dalle strade urbane, al centro storico, sino a Via Matrice, passando attraverso i sentieri antichi della gravina e del Villaggio Rivolta, uno straordinario insediamento trogloditico scavato nella roccia lungo la gravina che circonda.





"Una straordinaria occasione di sport, partecipazione e promozione del territorio - spiega l’assessore allo Sport Vincenzo Piccenna - ancora una volta la nostra comunità si conferma capace di accogliere e organizzare manifestazioni di rilievo in un clima di entusiasmo e condivisione. Queste iniziative dimostrano concretamente come lo sport sia un linguaggio universale, capace di generare energia positiva e di rafforzare l’identità di Ginosa come città viva e accogliente, in cui lo sport diventa motore di crescita sociale e culturale. L’importante afflusso di partecipanti e visitatori ha inoltre portato a un tutto esaurito nelle strutture ricettive locali, confermando il valore anche turistico degli eventi sportivi. Si tratta di un risultato che premia il lavoro sinergico e che testimonia quanto sia fondamentale continuare a investire nella promozione sportiva. Questo successo si inserisce nel percorso avviato 'Terra delle Gravine – Comunità Europea dello Sport 2027', un riconoscimento che dà forza alla nostra visione condivisa con altre realtà del territorio, lo sport come strumento di sviluppo e coesione territoriale. La recente designazione del progetto “Terra delle Gravine”, insieme a Laterza e Castellaneta, come Comunità Europea dello Sport 2027 è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che premia anni di impegno, collaborazione e visione condivisa. Essere stati premiati da ACES Europe significa veder riconosciuto un modello di sviluppo che mette lo sport al centro della crescita del nostro territorio. Ginosa continuerà a impegnarsi per ospitare e sostenere eventi capaci di valorizzare il territorio e di trasmettere, attraverso lo sport, i valori più autentici della nostra comunità".





UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) è il più prestigioso evento di trail running al mondo, nato nel 2003 a Chamonix e organizzato da UTMB Group. In collaborazione con The IRONMAN Group, gestisce il circuito internazionale UTMB® World Series, che riunisce atleti d’élite e amatori in 43 eventi in Asia, Africa, Oceania, Europa e Americhe, offrendo a tutti i trail runner la possibilità di vivere l’esperienza UTMB nei luoghi più spettacolari del pianeta.