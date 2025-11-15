Verso una 'Casa del Volontariato' a Taranto

Lazzoni Brigida e Stamerra (Foto Marco Amatimaggio)

La notizia nell’Assemblea che ha approvato all’unanimità il Piano delle attività 2026 del Csv Taranto Ets





TARANTO - Si è deciso di avviare un percorso di coprogettazione tra il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets con gli Enti del terzo settore locale e l'Amministrazione comunale per la realizzazione di una Casa del Volontariato a Taranto.





L’importante notizia, sarebbe la prima struttura di questo tipo nel capoluogo jonico, è stata annunciata in apertura dell’Assemblea dei soci del Csv Taranto Ets che, in un clima di costruttiva armonia, si è tenuta presso l’Aula magna dell’IISS “Archimede” di Taranto, grazie alla disponibilità della Dirigente Giusi Ditroia.





È stata Federica Stamerra, Assessora comunale al Patrimonio, Personale e Politiche del lavoro, a portare i saluti dell’Amministrazione comunale prima dell'avvio dei lavori e a riportare quanto condiviso nell'incontro della mattina tra l'Amministrazione Comunale, nella sua persona e in quella dell’Assessora comunale ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso, e il Csv Taranto Ets.





Grande entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi da parte dei soci per la notizia della disponibilità dimostrata dall'Amministrazione a sostenere il volontariato nel fondamentale ruolo che svolge per il benessere della comunità volendo dare concretezza a questo importante progetto.





In un momento in cui la nostra Città vive tante frammentazioni e vede crescere le solitudini e il disagio che esse portano con sé, la Casa del Volontariato rappresenterebbe uno spazio essenziale, aperto e inclusivo, in cui il volontariato locale potrebbe svolgere il suo ruolo di motore di coesione e di cambiamento.





Nel suo intervento introduttivo alla discussione del Piano di attività per il prossimo anno, la Presidente Maria Antonietta Brigida, ha illustrato brevemente i primi sei mesi di impegno della nuova governance del Csv Taranto Ets, che sono stati dedicati principalmente a sviluppare una presenza più capillare nei territori e all’organizzazione della XIX Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà.





Si è poi entrati nel vivo della discussione del Piano 2026 il cui impianto ricalca quello dell’annualità 2025, con cui si pone in stretta continuità, per dare risposta ai bisogni più sentiti dal terzo settore locale: risorse, umane ed economiche, competenze e relazioni.





Nel Piano, approvato all’unanimità dall'Assemblea al termine dell'incontro, nel quale resta importante la collaborazione a livello di sistema CSV, assumono una particolare centralità: la presenza sui territori della provincia e una maggior prossimità ai volontari e alle volontarie che vi operano; l'attenzione ai giovani sia per favorirne protagonismo e partecipazione che per contrastarne il crescente disagio; la comunicazione come strumento per diffondere la cultura del volontariato nelle comunità locali; l'apertura di spazi – fisici e relazionali – di incontro, corresponsabilità e innovazione sociale.





Il Piano approvato dall’Assemblea è il risultato di un percorso, largamente condiviso e partecipato, che ha visto il contributo del Comitato Scientifico del Csv Taranto Ets, che ha evidenziato i principali bisogni del territorio e suggerito linee di indirizzo, e la realizzazione di tre Assemblee territoriali, a Palagianello, Martina Franca e Sava.





I tre incontri hanno favorito il coinvolgimento dei soci presenti nelle diverse aree del territorio provinciale e il rafforzamento della relazione tra questi e il Csv Taranto Ets, ormai dotato di una base sociale molto ampia e diffusa, ma sono stati anche occasione di apertura e confronto con altri Enti del terzo settore locale.