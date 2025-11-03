Brindisi, aggressione di gruppo in stazione: giovane ferito a colpi di calci e pugni

BRINDISI – Momenti di paura ieri sera nella stazione di Brindisi, dove un giovane straniero è stato brutalmente aggredito da un gruppo di circa 20 persone. La vittima, colpita ripetutamente con calci e pugni, è riuscita a fuggire ferita, mentre un amico, presente sul posto, era riuscito a mettersi in salvo prima dell’attacco.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Al momento non è chiara la natura della spedizione punitiva né le motivazioni che hanno portato all’aggressione.

Si tratta del secondo episodio violento registrato in pochi giorni nella stessa zona. Sabato 1° novembre, infatti, un’altra rissa tra giovani aveva provocato il lancio di bottiglie e pestaggi nella stazione di Brindisi.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei due ragazzi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.