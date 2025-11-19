Vitainmoto porta in scena l’omaggio a Frida Kahlo per il progetto Futura





TRIGGIANO - Venerdì 21 novembre, a Palazzo Rubino di Triggiano, si terrà il reading musicale “La Bruja... di Frida e altre streghe”, con Paola Paglionico, Teresa Barbieri e Dario Fraccalvieri, organizzato dall’associazione Vitainmoto all’interno della rassegna “Donne in scena”, promossa nell’ambito della terza edizione dell’avviso pubblico “Futura – La Puglia per la parità”.Lo spettacolo è un omaggio alla forza e alla magia delle donne, ispirato alla figura di Frida Kahlo, icona universale di libertà, passione e resilienza. Attraverso immagini e parole, il racconto intreccia la vita dell’artista messicana con l’universo femminile, esplorando la dimensione emotiva di una storia senza tempo. Il viaggio musicale si snoda tra ritmi e suggestioni del Sud del mondo e del Mediterraneo, narrando storie di donne che hanno amato, sofferto, lottato e trovato nella propria fragilità una forza invincibile.Sul palco si esibiranno Paola Paglionico (voce recitante), Teresa Barbieri (voce e percussioni) e Dario Fraccalvieri (chitarra), tre artisti che si muovono tra musica, teatro e narrazione, uniti da una sensibilità comune verso le tematiche sociali e culturali, in particolare quelle legate all’universo femminile. Paglionico è un’interprete teatrale che si distingue per la sua capacità di fondere parola e presenza scenica in una narrazione intensa e coinvolgente; Teresa Barbieri è una musicista e performer che ha fatto della voce e delle percussioni il suo linguaggio espressivo, sviluppando un percorso tra la musica popolare, il flamenco e le sonorità del Mediterraneo, con una particolare attenzione alla dimensione rituale e narrativa della musica; Dario Fraccalvieri è un chitarrista e compositore con una formazione classica e una forte inclinazione alla sperimentazione.Ad anticipare lo spettacolo ci sarà una guida all’ascolto, a cura di Paola Paglionico, che offrirà al pubblico strumenti per comprendere più a fondo la figura di Frida Kahlo, artista capace di sovvertire i canoni tradizionali della rappresentazione femminile attraverso una crudezza espressiva che ancora oggi la rende un punto di riferimento di indipendenza e stile. Frida Kahlo è una musa per ogni tempo, mito incontrastato e incarnazione della resilienza, per la sua capacità di rinascere dalle proprie sconfitte.“La Bruja... di Frida e altre streghe” e la guida all’ascolto si inseriscono nel programma della rassegna “Donne in scena”, parte integrante del progetto “Futura – La Puglia per la parità”, volto a promuovere la cultura della parità di genere attraverso l’arte e la narrazione.Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba): 3711929045: 21.00