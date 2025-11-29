Tragedia sfiorata a Taranto: bambino di 4 anni precipita dal balcone, non è in pericolo di vita

TARANTO – Momenti di grande paura ieri sera a Taranto, dove un bambino di soli 4 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano di una palazzina. Fortunatamente, il piccolo non è in pericolo di vita ed è stato soccorso tempestivamente.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato nel reparto di Pediatria. Attualmente le sue condizioni sono stabili e viene costantemente monitorato dal personale medico.

Secondo quanto ricostruito finora, il bimbo, nato da una coppia nigeriana, si trovava solo in casa al momento dell’incidente.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta: le indagini sono affidate alla Polizia, che sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La pronta risposta dei soccorsi e l’intervento tempestivo del personale medico hanno evitato il peggio, scongiurando una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.