WTA Finals, a Riyad Sabalenka troppo forte per Paolini: ko 6-3 6-1

Instagram

FRANCESCO LOIACONO – Niente da fare per Jasmine Paolini nella fase a gironi delle WTA Finals di Riyad. L’azzurra è stata sconfitta nettamente dalla bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3, 6-1, in un match dominato dalla potenza e dalla precisione della numero due del mondo.

Nel primo set Sabalenka ha imposto da subito il proprio ritmo, trovando con continuità il servizio e costringendo Paolini sulla difensiva. L’italiana ha provato a contenere i colpi profondi e i pallonetti dell’avversaria, ma la maggiore solidità della bielorussa ha fatto la differenza, chiudendo 6-3.

Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato fino all’1-1, Sabalenka ha preso il largo con una serie di vincenti di rovescio e scambi dominati da fondo campo, aggiudicandosi set e partita in poco più di un’ora di gioco.

Negli altri incontri del singolare, Jessica Pegula ha superato Coco Gauff nel derby americano con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-2, mentre la numero uno del mondo Iga Swiatek ha travolto Madison Keys 6-1, 6-2. Vittoria anche per Elena Rybakina, che ha battuto nettamente Amanda Anisimova 6-3, 6-1.

Sorrisi invece nel doppio per l’Italia: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato una bella vittoria per 6-3, 6-3 contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs. Nell’altro match di giornata, la coppia formata dalla taiwanese Hsieh Su Wei e dalla lettone Jelena Ostapenko ha rimontato vincendo 1-6, 7-5, 10-5 contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Le Finals proseguiranno domani con la seconda giornata della fase a gironi, dove Paolini proverà a riscattarsi e tenere accese le speranze di qualificazione.