Ztl della Città Vecchia di Bari: presentate le novità su varchi, sosta e “strade verdi”

BARI – Si è svolto questo pomeriggio, nella sala Odegitria della Cattedrale di San Sabino, l’incontro pubblico con residenti e commercianti dedicato alle novità sulla Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia. Presenti l’assessore alla Cura del territorio e la presidente del Municipio I, che hanno illustrato modifiche e aggiornamenti al disciplinare della Ztl in vista dell’attivazione del nuovo varco in prossimità del Castello Svevo e della chiusura al traffico di alcune strade del centro storico.

La Ztl comprende tutto il perimetro della città vecchia, delimitato da corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, piazza Isabella d’Aragona, corso de Tullio e lungomare Imperatore Augusto. A seguito di mesi di confronto con cittadini e operatori, l’amministrazione comunale propone ora una serie di modifiche finalizzate a garantire maggiori spazi di sosta per i residenti durante tutta la giornata, a riservare l’accesso alla Ztl ai soli veicoli autorizzati, con eccezione per le attività di carico e scarico, a ridurre il traffico di attraversamento, ad attenuare rumore, vibrazioni e inquinamento atmosferico e a migliorare la sicurezza per pedoni e bambini. Le novità presentate confluiranno in una delibera di giunta in discussione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di renderle operative dal 1° dicembre 2025.

Per aumentare la disponibilità di parcheggi per residenti e domiciliati, vengono introdotte modifiche rilevanti in due aree. Piazzale Monsignor Michele Mincuzzi diventa area di sosta pertinenziale, gratuita tutti i giorni h24, riservata esclusivamente ai possessori di pass Ztl e ZSR-D. Piazzale Cristoforo Colombo, attualmente a pagamento, sarà gratuito per i residenti della Città Vecchia in possesso di pass Ztl, pur mantenendo la possibilità per i non residenti di parcheggiare a pagamento secondo le tariffe vigenti.

L’amministrazione abolisce inoltre i cosiddetti “ganci”, ovvero le strade interne alla Ztl dove il transito era consentito a tutti in fasce orarie predefinite. I due ganci esistenti, Federico II di Svevia e Ruggiero il Normanno, diventano ora Strade azzurre, con circolazione consentita solo ai veicoli autorizzati h24, tutti i giorni, e con sosta limitata agli spazi indicati dalla segnaletica. Saranno mantenute due finestre per il carico e scarico, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Per ridurre ulteriormente il traffico veicolare e restituire spazio alla socialità, nasceranno nuove Strade verdi, dove il transito sarà consentito solo a cicli, motocicli e pedoni. Le prime saranno Strada Attolini e Strada Bianchi-Dottula, e Strada Santa Chiara con le sue prosecuzioni via Pier l’Eremita e Strada Santa Teresa delle Donne, fino a piazza San Pietro, già pedonalizzata.

Le proposte saranno ora valutate dalla giunta comunale in vista dell’approvazione definitiva, con l’obiettivo di rendere la Città Vecchia un luogo più vivibile, sicuro e sostenibile per residenti e visitatori.