2Watch, un anno da incorniciare

2WATCH, leader italiano nel mondo dell’intrattenimento digitale, chiude il 2025 come un anno di svolta: la startup registra una crescita dell’60% rispetto all’anno precedente e fissa l’obiettivo di raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato nel 2026, sostenuta da un nuovo round di investimento da 2 milioni di euro destinato a finanziare un piano di acquisizioni strategiche e rafforzare il posizionamento come content factory tecnologica e scalabile

Al momento non sono ancora stati comunicati i nomi delle realtà oggetto di valutazione, ma l’attenzione è rivolta a importanti player media nel mondo comedy e a realtà martech di primo piano, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo di 2WATCH come editore 4.0 e content factory integrata, in grado di unire tecnologia, creatività e automazione dei contenuti.

“Il 2025 è stato un anno fondamentale per 2WATCH, non solo in termini di crescita economica ma soprattutto per il posizionamento strategico che stiamo costruendo – dichiara Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. – Il nuovo round di investimento ci permette di accelerare sul fronte delle acquisizioni e di rafforzare la nostra visione di entertainment hub e content factory tecnologica. Vogliamo continuare a creare valore per brand, community e talenti, sperimentando linguaggi e format innovativi e costruendo un’infrastruttura sempre più scalabile grazie a IA e workflow automatizzati. L’obiettivo dei 6 milioni di euro di fatturato nel 2026 è una tappa naturale del nostro percorso di crescita.”

Riconoscimenti internazionali e crescita record in Europa

Il 2025 segna anche il riconoscimento internazionale del modello 2WATCH. L’azienda è entrata nella Top 100 delle aziende a più alta crescita in Europa secondo Sifted, la chart realizzata in collaborazione con il Financial Times, posizionandosi al primo posto in Italia per velocità di crescita con un tasso del 253% in due anni.

In parallelo la start up si è posizionata al terzo posto tra le aziende italiane nella classifica EMEA Technology Fast 500 realizzata da Deloitte con una crescita del 901% nel triennio 2021-2024. Risultati che confermano la solidità del percorso intrapreso e la capacità di 2WATCH di competere su uno scenario europeo sempre più articolato e competitivo.

Intrattenimento, innovazione e nuove verticali editoriali

2WATCH continua a sviluppare un ecosistema che integra progetti editoriali, community e tecnologie avanzate, posizionandosi come editore di nuova generazione e partner strategico per brand e creator. Attraverso i propri media brand, l’azienda presidia mondi chiave come gaming, intrattenimento e formazione, con un’attenzione crescente verso i contenuti nativi digitali e le nuove generazioni. In particolare cresce il focus sull’education attraverso il percorso con Generazione STEM, progetto che incarna l’impegno della unit nel rendere accessibili temi complessi attraverso format e linguaggi community driven, e nel mondo sportivo con la ri-conferma di uno dei talent di punta, Michele Danese, come host ufficiale della Seria A. Nel complesso, la unit Media Brand registra una media di circa 100 milioni di visualizzazioni mensili, risultato che riflette una strategia orientata alla costruzione di ecosistemi editoriali verticali e altamente riconoscibili.

2WATCH Studio: accelerazione su IA e automazione

Cuore tecnologico del gruppo, la Unit 2WATCH Studio, content factory incentrata sulla creazione di contenuti scalabili ad alto impatto, utilizzando le più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale. Collaborando con broadcast, agenzie, centri media e case di produzione, la unit ottimizza tutte le fasi – dalla pre-produzione alla post-produzione – per il cinema, la moda, la TV e il web. Inoltre, si afferma come leader nello sviluppo di digital characters interattivi, basati su sistemi LLM pensati per trasformare l’esperienza cliente, sia online che sul campo.





La crescita è trainata da:

● produzioni ibride, che combinano riprese live action, IA, virtual production e CGI;

● automazione della content production tramite workflow personalizzati, pensati per aumentare la scalabilità e l’efficienza delle campagne digitali dei brand;

● utilizzo evoluto di IA generativa per la creazione di format modulari, adattabili ai diversi canali e alle esigenze dei brand.

Questa infrastruttura permette a 2WATCH di offrire soluzioni end-to-end: dalla definizione del concept all’esecuzione, fino all’ottimizzazione dei contenuti su base dati, integrando creatività, tecnologia e performance.

Nel 2025 diversi grandi marchi hanno scelto le tecnologie innovative di 2WATCH: tra questi Alpitur, Parmigiano Reggiano, Esselunga, Eurobet e molti altri per la realizzazione di video Fake Out of Home; Banijay (con MasterChef), attraverso partnership che hanno dato vita a rubriche social ad alto ingaggio e a formati di pre-produzione per programmi TV ed altri per la creazione di commercial ibridi e full AI; infine, la Pubblica Amministrazione nel settore dei Beni Culturali, dove 2WATCH ha avuto un ruolo chiave nella ricostruzione storica tramite IA di alcuni tra i più importanti monumenti italiani.