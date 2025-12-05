A Bari torna il XVII Meeting del Volontariato: “Il coraggio della speranza”

BARI – Dal 12 al 14 dicembre Bari ospiterà la diciassettesima edizione del Meeting del Volontariato, intitolata “Il coraggio della speranza”. L’evento, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, celebra l’impegno e la dedizione di chi opera per gli altri, in un momento storico caratterizzato da emergenze e difficoltà sociali.

Il Meeting si svolgerà in più sedi: il teatro Kursaal Santalucia ospiterà incontri, dibattiti, dialoghi e spettacoli, mentre lo Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, sarà il cuore del tradizionale Villaggio del Volontariato, con 54 associazioni presenti in 19 postazioni. Qui sarà possibile conoscere le attività sul territorio, entrare in contatto con i volontari e scoprire progetti dedicati ai più giovani e alle fasce più vulnerabili della comunità.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano, il garante dei minori della Regione Puglia Ludovico Abbaticchio, la presidente del CSV San Nicola ETS Rosa Franco e il direttore Alessandro Cobianchi. “L’attività del volontariato è centrale per il benessere della nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Leccese – e il Meeting rappresenta un’occasione per riflettere, analizzare e programmare, mettendo al centro le persone più vulnerabili”.

Il tema della speranza, filo conduttore dell’edizione 2025, sarà declinato in tutte le sue sfumature: dalla resilienza delle donne di fronte alla violenza alla speranza come motore dell’azione disinteressata, fino all’impegno dei giornalisti e dei testimoni dei conflitti internazionali. Tra gli ospiti figurano Francesca Mannocchi, inviata di guerra, Rosamaria Scorese, sorella di Santa Scorese, vittima di femminicidio, Antonietta Guerra, giudice monocratico, e Nadia Terranova, scrittrice finalista al Premio Strega 2025.

Domenica 14 dicembre è prevista una giornata dedicata ai più piccoli, “Il Meeting delle bambine e dei bambini”, con teatro, laboratori e interviste condotte dagli stessi bambini, per dare voce ai loro sogni e alle loro speranze. La giornata si concluderà con il Social Fest!, serata di musica e parole dedicata alle campagne di sensibilizzazione delle associazioni.

Non mancheranno momenti di spettacolo e musica: dagli spettacoli teatrali “Quello che so di te” di Nadia Terranova e “Io – La Rinascita” della compagnia Il Giullare, al monologo per bambini “Un Posto in Più”, fino ai dj set di Misspia Dj.

Come da tradizione, il Meeting si avvale della collaborazione delle scuole del territorio e di partner istituzionali e culturali, tra cui Comune di Bari, Csvnet, Forum del Terzo Settore, Università di Bari, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Rai Puglia.

L’edizione 2025 si chiuderà con un videomessaggio di pace e speranza del patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, suggellando il messaggio centrale del Meeting: credere in un futuro migliore e impegnarsi attivamente per costruirlo, nonostante le difficoltà.



