Allerta meteo in Puglia: piogge e rischio idrogeologico per le prossime ore

BARI – La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su alcune zone della Puglia centrale Adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne.

Dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 5 dicembre, e per le successive 10 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, con possibili picchi di intensità moderata, soprattutto sulle zone della Puglia centro-meridionale.

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta idrogeologica, e invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione a possibili allagamenti o smottamenti.