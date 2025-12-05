Diana Del Bufalo: "Al mio spettacolo 'Christmas Sale - Tra Sogni e Desideri' gli adulti tornano bambini con le musiche della Disney" - L'intervista



DANIELE MARTINI - La nostra redazione ha avuto l'onore di intervistare l'attrice e cantante italiana Diana Del Bufalo in occasione dello show musicale "Christmas Sale - Tra Sogni e Desideri (le colonne sonore Disney)" che si terrà il 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari. L'attrice e cantante italiana Diana Del Bufalo si è raccontata ai nostri microfoni.





D. Diana, come stai innanzitutto?





R. Sto molto bene, c'è un bellissimo sole qua a Roma e non potrei essere più felice.





D. Il 10 gennaio 2026 sarai in Puglia al Teatro Team di Bari con il tuo spettacolo "Christmas Sale - Tra Sogni e Desideri". Di che cosa si tratta?





R. "Tra Sogni e Desideri" è un concerto show con orchestra dal vivo. Ci sono quattro performers che balleranno e faranno delle fantastiche coreografie sul palco. Sul palco con me ci sono anche gli Animaniacs Corp, che è un gruppo vocale di 10 persone. Mi accompagneranno e faranno anche dei pezzi da soli, tipo dei medley di Mulan. Insomma, è un concerto con le più belle canzoni Disney, le colonne sonore più belle dei cartoni animati. Infatti sono molto contenta perché, a quanto pare, vengono solo adulti e non bambini a questo concerto. Mi fa molto piacere e mi fa ridere anche il fatto che loro siano nostalgici, no? Perché in qualche modo le canzoni Disney hanno accompagnato la nostra infanzia e la nostra vita. Quindi sì, sarà un concerto bellissimo. Io poi adoro il fatto che i concerti magari possano durare un po' meno di quello che uno si aspetta, ma non per niente, perché io odio i sequestri di persona. Quindi secondo me questo concerto dura il giusto, ti fa uscire con una gioia e felicità nel cuore che ti porti avanti per una settimana almeno. E quindi sì, questo è quello che dice il pubblico l'anno scorso. Sono molto contenta, non lo dico io, giuro, non voglio portare acqua al mio mulino.





D. Quindi commenti molto positivi dagli adulti, gli adulti che, diciamo, tornano bambini, anche perché si dice "l'io bambino non muore mai dentro di noi". Tra le musiche della Disney ce n'è qualcuna che ti piace particolarmente, qualcuna che tu canti volentieri, qualche brano che tu dici: "Beh, questa è la mia canzone, mi va di cantarla al meglio"?





R. Sicuramente il mio cavallo di battaglia è La Sirenetta, perché vocalmente mi sta molto bene e poi anche musicalmente è stupenda. Forse però quella che canto proprio con più passione è Pocahontas, perché per il tema che tratta, "I colori del vento", è una canzone che appunto è per me importante perché parla della bellezza e dell'importanza della natura, di quello che abbiamo intorno a noi. Quindi forse quella la canto con più enfasi. Insomma, vengono bene tutte e due, per carità. Però forse il mio cavallo di battaglia è La Sirenetta.





D. Dai fatto tanto, quindi tra TV, cinema, spettacolo, etc., passando da "Amici" fino a "This is me" e anche la fiction "Che Dio Ci Aiuti" che a me piace tantissimo. Quali ricordi hai di queste esperienze? C'è qualche aneddoto che puoi raccontare a chi ci ascolta?





R. Sicuramente l'esperienza che mi porto nel cuore è quella di Amici, ma perché ero alle mie prime armi, avevo 20 anni e per la prima volta mi sono trovata in televisione, non avevo mai fatto niente a livello professionale, prima d'ora cantavo veramente solo a casa e sotto la doccia, quindi sono stata felice di più di fare questa esperienza e la rifarei 250.000 volte. Il cinema è venuto dopo, sicuramente io, un aneddoto divertente può essere che al mio primo film che era "Matrimonio a Parigi" con Massimo Boldi, io penso che è stato molto imbarazzante ma quando ho fatto la mia prima scena sono partita al motore e non all'azione perché giustamente non avendo mai fatto niente io non sapevo che bisognava partire con la recitazione ad azione e non a motore e che il motore serviva per un'altra cosa. E quindi sì, forse questa è quella che è stata la cosa che più mi ha fatto ridere e quella che ricordo con più allegria.









D. Tornando al titolo "Christmas Sale Tra Sogni e Desideri": qual è il tuo sogno nel cassetto?





R. Più o meno li ho realizzati tutti. Se posso, sarebbe fare un film in lingua inglese. Un film o una serie in lingua inglese americana.





D. Che consiglio dai a un giovane che vorrebbe intraprendere la carriera artistica?





R. Un consiglio è sicuramente quello di essere sicuri di sé. Io capisco che questo mestiere, insomma, c'è tanto, ci sono tante persone in gamba, bravissime e talentuose. Voglio dirgli anche che il talento non basta. Ci vuole una grande personalità e soprattutto perseveranza. Trovate il modo di avere un qualcosa in più degli altri. Ecco, questo è quello che posso che posso dire. Veramente mi è accaduto tutto così facilmente, io non lo so come mai, ma insomma io semplicemente mi sono divertita. Ecco, anche le aspettative: non aspettatevi nulla, cercate di divertirvi a fare quello che veramente vi piace e che amate, perché se questo mestiere lo amate vi divertite anche e comunque siete più leggeri quando lo fate. Ecco, non appesantitevi con aspettative.





D. Progetti futuri?





R. Un film su Prime Video nuovo che uscirà nel 2026.





D. Un saluto ai lettori e ascoltatori del Giornale di Puglia e Italia Love TV





R. Al Giornale di Puglia e Italia Love TV vi mando un bacio e grazie infinite per avermi avuta con voi.