MICHELE MININNI - A Canosa di Puglia la presentazione del libro di Giuseppe Beltotto “Le foto di un viaggiatore con il mal d’Africa” – 15 dicembre, ore 18.30.

Un viaggio lungo vent’anni attraverso l’Africa raccontato con lo sguardo, la sensibilità e l’obiettivo di un viaggiatore appassionato. È questo il cuore dell’incontro culturale organizzato dall’Università della Terza Età “Ovidio Gallo” di Canosa di Puglia, che si terrà domenica 15 dicembre 2025 alle ore 18.30 in Via Orsini nel centro Canosino.Protagonista dell’evento sarà il fotografo Giuseppe Beltotto, originario di Trinitapoli, autore del libro “Le foto di un viaggiatore con il mal d’Africa”. A dialogare con lui ci sarà il Cav. Bartolo Carbone, in un confronto aperto che accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno straordinario percorso umano e artistico.

Il “mal d’Africa” raccontato attraverso l’obiettivo:

«Per qualche recondita ragione, l’Africa era il luogo in cui ho sempre desiderato andare. E quando ci sono riuscito a visitarla per la prima volta, sono rimasto senza fiato. Al punto da tornarci nove volte», scrive Beltotto nell’introduzione al suo libro.

Una dichiarazione d’amore che anticipa perfettamente l’essenza del volume: una raccolta di testimonianze visive frutto di dieci viaggi compiuti dal 1997 al 2017, dalla Tanzania al Mali, dall’Etiopia all’Uganda, passando per Madagascar, Sudafrica, Botswana, Sudan e infine Marocco.

Fotografie che immortalano paesaggi, fauna, volti, attività quotidiane e momenti irripetibili, consegnando al lettore l’emozione di un’Africa autentica, intensa e spesso inedita.

Proiezioni, book Africa e creatività studentesca:

La serata non sarà soltanto una presentazione editoriale. Il pubblico potrà assistere a una proiezione video dedicata ai viaggi di Beltotto e alla presentazione del “Book Africa”, un percorso visivo che arricchisce ulteriormente l’esperienza narrativa del volume.

Inoltre, saranno esposti i coloratissimi abiti africani realizzati dagli studenti dell’Istituto Superiore “Leontine e Giuseppe De Nittis” di Canosa di Puglia, frutto di un progetto creativo avviato dopo l’incontro con Beltotto dello scorso 15 maggio 2025.

Gli studenti, guidati dalla curiosità e dall’interesse per le culture del mondo, hanno trasformato l’ispirazione delle immagini africane in manufatti originali, dando vita a un inedito dialogo tra arti visive, moda e antropologia.

Un appuntamento per incontrare il viaggiatore e il narratore

Classe 1941, Beltotto non è solo un fotografo, ma un vero e proprio viaggiatore dell’anima, che ha saputo trasformare il suo “mal d’Africa” in una missione culturale: raccontare, condividere, far conoscere.

L’incontro del 15 dicembre 2025, sarà dunque un’occasione preziosa per conoscere da vicino la genesi dei suoi reportage, ascoltare aneddoti e riflessioni, lasciarsi guidare in un continente che ancora oggi conserva un fascino unico e misterioso.



