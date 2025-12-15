Trinitapoli: convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria
TRINITAPOLI - Ai sensi degli artt.7 e 9 dello Statuto Comunale, invito le SS. LL. ad intervenire al Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria che avrà luogo nella solita aula delle adunanze, Palazzo di Città – Piazza Umberto I°, il giorno 17/12/2025 alle ore 09,00 in 1^ convocazione ed il giorno 19/12/2025 alle ore 09,00 in 2^ convocazione, per l’esame ed approvazione del seguente ordine del giorno:
1) Legalità e Sicurezza proposte e indirizzi.
