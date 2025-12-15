Ospedali ASL Bari sempre più digitalizzati: raggiunto il livello 3 del modello HIMSS EMRAM

BARI – La sanità pubblica barese compie un ulteriore passo avanti nel processo di trasformazione digitale. Grazie agli investimenti del PNRR, la ASL di Bari ha raggiunto lo Stage 3 della certificazione internazionale HIMSS® EMRAM® per i presidi ospedalieri sede di Pronto Soccorso–Dipartimento Emergenza Accettazione: l’Ospedale “San Paolo” e il “Di Venere” di Bari e l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” di Altamura.

Il risultato rientra nel percorso previsto dal PNRR – Missione 6, Componente 2, Sub-investimento 1.1.1, dedicato alla cosiddetta “Digitalizzazione DEA”, e rappresenta un riconoscimento significativo del livello di maturità digitale raggiunto. Il modello HIMSS EMRAM, considerato uno standard internazionale di riferimento, valuta l’adozione della Cartella clinica elettronica e il grado di integrazione dei sistemi di refertazione e gestione clinica.

Lo Stage 3 certifica i progressi compiuti dai tre presidi nell’implementazione di un modello assistenziale digitalizzato, basato sull’utilizzo strutturato della Cartella clinica elettronica, su sistemi avanzati di gestione degli ordini clinici e sulla prescrizione farmacologica informatizzata. Un’evoluzione che consente l’accesso elettronico completo ai referti radiologici, cardiologici e di laboratorio, migliorando la continuità e la tempestività delle cure.

I benefici si riflettono anche sull’organizzazione dei flussi di lavoro, oggi più standardizzati e integrati, con effetti positivi sul coordinamento assistenziale, sulla sicurezza del paziente e sull’efficienza operativa di medici e personale infermieristico. Il processo di valutazione HIMSS ha inoltre analizzato ambiti strategici quali lo scambio dei dati sanitari, il coinvolgimento attivo dei pazienti, l’analisi avanzata dei dati clinici, la misurazione degli esiti, la resilienza dei sistemi e il livello di adozione delle tecnologie da parte degli operatori sanitari.

Il riconoscimento ottenuto conferma l’impegno della ASL Bari nel consolidare un modello di sanità pubblica sempre più digitale: più moderna ed efficiente, grazie a processi condivisi e interoperabili; più sicura, attraverso la riduzione degli errori e la tracciabilità delle informazioni; maggiormente centrata sul paziente, grazie a un flusso informativo continuo e aggiornato in tempo reale.

Il percorso di innovazione, tuttavia, non si arresta. La ASL Bari proseguirà nell’implementazione di soluzioni digitali avanzate con l’obiettivo di raggiungere gli stage superiori del modello EMRAM®, puntando a una piena integrazione dei sistemi informativi, a un utilizzo sempre più evoluto dei dati clinici e a un coinvolgimento crescente dei cittadini nei percorsi di cura.