A Roma l'apertura del ''Christmas World'': Mara Venier madrina della manifestazione





ROMA - Un’ondata di emozione, luci e meraviglia ha attraversato Villa Borghese nel primo weekend di apertura del Christmas World, che da sabato 29 novembre ha già accolto 28.000 persone, segnando un avvio straordinario. Una risposta calorosa che conferma quanto questo appuntamento sia diventato, per i romani e non solo, il momento simbolico che inaugura la stagione natalizia.

Il taglio del nastro ha aggiunto ulteriore intensità alla giornata d’esordio grazie alla presenza dell’immancabile Mara Venier, madrina della manifestazione, che ha salutato il pubblico con la sua consueta energia.

Su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati, tra installazioni luminose, ambientazioni scenografiche, giostre tematizzate e numerosi performer, il format si conferma come la più grande celebrazione natalizia d’Europa: un viaggio nelle atmosfere del mondo attraverso la riproduzione delle sue città più iconiche, tutte vestite a festa.

L’edizione 2025/26 introduce molte novità pensate per coinvolgere visitatori di ogni età. Accanto alle proposte più amate si aggiungono nuove attrazioni: dalla spettacolare Ice Rink di New York, dove si pattina sotto il Ponte di Brooklyn, al suggestivo The Tree of Lights di Londra, passando per l’adrenalinico Ice Slide, l’Ice Bumper, la divertente Santa’s Coaster vicino a Berlino e il rinnovato Grand Christmas Carousel. Tra le nuove aggiunte spiccano il vertiginoso Snow Twister nell’Ice Village e la coloratissima North Pole Raceway di Parigi, dedicata ai più piccoli.

Elemento distintivo del format sono gli show originali ideati e prodotti interamente da Lux Entertainment, che cura musiche, costumi, regia e coreografie, trasformando il parco in un grande palcoscenico a cielo aperto. Non mancano Babbo Natale, gli elfi e i personaggi simbolo del villaggio, protagonisti di un percorso che richiama i valori più autentici delle feste.

“Christmas World è arrivato alla sua 5ª edizione e continua a crescere insieme al suo pubblico. Ogni anno rinnoviamo il progetto con nuovi mondi, nuove storie e nuove scenografie, mantenendo vivo lo spirito che l’ha reso un appuntamento atteso dalla città. Roma accoglie ancora una volta questa visione con entusiasmo e noi siamo orgogliosi di offrire un’esperienza che celebra le feste in modo autentico e unico.” Dichiara Roberto Fantauzzi, Founder & CEO di Lux Entertainment.

Attraverso ambientazioni curate, musica e performance, Christmas World accompagna gli spettatori dentro l’incanto del Natale, fondendo arte e intrattenimento e trasformando la capitale in un luogo di creatività e partecipazione.