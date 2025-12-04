Puglia in allerta arancione: disagi e chiusure in tutta la regione

BARI - Dalla mezzanotte di oggi, 4 dicembre, tutta la Puglia è interessata da un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. La Prefettura di Bari ha invitato i sindaci a mantenere la massima attenzione.

Già nelle prime ore si segnalano diversi disagi: cadute di alberi in viale Papa Pio XII, in corso Cavour all’angolo con via Putignani e al quartiere San Paolo, oltre a ombrelloni e dehors divelti sul lungomare. Le strade risultano allagate in città e in provincia.

Traffico paralizzato sulla statale 96 a Modugno a causa di un incidente con un tir coinvolto, e rallentamenti sulla statale 100 in direzione Bari fino all’ingresso di viale Amendola. La ripartizione Patrimonio comunica che oggi i cimiteri di Bari e delle ex frazioni resteranno chiusi, così come parchi e giardini pubblici, a causa delle condizioni meteo avverse.

A Taranto, il sindaco Piero Bitetti ha emesso un’ordinanza di sospensione di tutte le attività scolastiche e formative pubbliche e private di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e formazione superiore, fatta eccezione per i plessi aperti per lo svolgimento di procedure concorsuali. L’ordinanza prevede anche la chiusura dei parchi e giardini pubblici recintati, il divieto di accesso alle aree verdi non recintate e la chiusura dei cimiteri, con deroga solo per operazioni funebri e attività interne indispensabili.

Le misure resteranno in vigore per l’intera giornata di domani, salvo ulteriori aggiornamenti da parte della protezione civile.