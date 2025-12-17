A Taranto quattro giorni con il Christmas Hub

Mattia Giorno e Leandra Attanasio (Foto Marco Amatimaggio)

Associazioni e realtà del territorio insieme per offrire un programma di iniziative gratuite in un innovativo hub culturale in Piazza Carmine





TARANTO - Per quattro giorni nella centralissima Piazza Carmine di Taranto, in una suggestiva casetta di legno ci sarà l’ufficio di Babbo Natale, dove tutti i bambini potranno portare la loro letterina ricevendo caramelle, mentre intorno la piazza diventerà in un vero e proprio hub dell’animazione e dell’intrattenimento culturale, educativo e sociale, con un programma di iniziative gratuite per tutti i cittadini, con un "occhio particolare" ai più piccoli.





È la magia dell’innovativo progetto "Christmas Hub" dell’agenzia Posizione Note che, con il patrocinio del Comune di Taranto, nell’occasione ha creato una rete composta da oltre venti associazioni e realtà del territorio che cureranno le numerose iniziative e attività che animeranno la piazza creando l’incantata atmosfera del Natale.





Christmas hub si terrà, dalle ore 17.00 di venerdì 19 alle ore 13.00 di lunedì 22 dicembre, in Piazza Giovanni XXIII, più nota ai tarantini come Piazza Carmine (programma dettagliato su pagine social di Posizioni Note).





L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa aperta da Leandra Attanasio, la dinamica titolare di Posizione Note: «Christmas Hub prende forma grazie al contributo di associazioni culturali, educative e sociali del territorio che si presentano e promuovono le proprie attività attraverso iniziative di intrattenimento, laboratori e momenti performativi nel cuore della città; la manifestazione è anche sostenuta da aziende partner che ringrazio per ave voluto credere in questa manifestazione».





Una formula apprezzata dal Vicesindaco Mattia Giorno che, portando il saluto dell’Amministrazione comunale, ha commentato «abbiamo patrocinato e sostenuto questa manifestazione inserendola nel programma di iniziative natalizie, in quanto il Christmas Hub rappresenta una vetrina viva e dinamica che permette a numerose realtà di raccontarsi direttamente ai cittadini, creando relazioni e stimolando la partecipazione. Rappresenta un innovativo modello che, è il nostro auspicio, potrà essere replicato in futuro mettendo in rete tutte le numerose realtà che vogliono costruire una comunità coesa e solidale».





Leandra Attanasio ha poi annunciato: «questo primo Christmas Hub sarà una vera e propria edizione zero sperimentale che guarda al futuro, prevedendo già una versione primaverile; vogliamo realizzare un “hub culturale” che nel tempo deve crescere coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà del territorio, che spesso operano in modo diffuso e non omogeneo, ma che nel loro insieme rappresentano una ricchezza fondamentale per la città».





Partecipano al Christmas Hub 2025: Puglia Jazz Festival, Saletta dell’Arte, Tarrega Academy, Blue Butterfly, Centro Educativo Murialdo, Avium Sodalitas – Pro Loco Pulsano, Animatà Academy, Alzaia feat Armando Carrini, Preinciso Studio Art, Be Swing, M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, British Institutes Education Lab, M.A. Eventi APS e Wonderland Taranto; con iniziative solidali e di raccolta fondi partecipano anche Società Agricola a.r.l, I Discepoli di Padre Pio e Tonio Erbante – “Fieri Potest Pastry Lab” Pasticceria del carcere di Noi e Voi Onlus.





Partner di Christmas Hub 2025 sono Gruppo Jolly Officine, Bluebay Resort, TV Cittadella, British School, Intuazione Eventi, Agenzia Stefano Russo e Windor.





PROGRAMMA

CHRISTMAS HUB

19 – 22 DICEMBRE 2025 – PIAZZA CARMINE TARANTO





Venerdì 19 dicembre





17.00 – 18.00 Presentazione e inaugurazione ufficiale del Christmas Hub

18.00 – 20.00 La Saletta dell’Arte

20.00 – 21.00 Concerto a cura del Puglia Jazz Festival





Sabato 20 dicembre





10.00 – 11.00 Blu Butterfly

13.00 – 13.30 Be Swing

17.00 – 18.00 Preinciso Studio Art ASD

18.00 – 19.00 Spettacolo di magia

19.00 – 20.00 Associazione Alzaia Onlus ETS, con la partecipazione di Carrera e presentazione del brano "Amore Imperfetto"

20.00 – 21.00 Performance di Carrera





Domenica 21 dicembre





10.00 – 11.00 M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

10.00 – 11.00 Incontro con Padre Nicola sul tema dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

11.00 – 12.00 Centro Educativo Murialdo

11.00 – 12.00 British Institute Taranto – Education Lab APS

12.00 – 13.00 Animatá Academy

17.00 – 21.00 HMT – Accademia Tarrega





Lunedì 22 dicembre





11.00 – 12.00 Avium Sodalitas – Pro Loco Pulsano





ATTIVITÀ CONTINUATIVE (19–22 dicembre): Durante tutte le giornate il Christmas Hub sarà animato anche da:

- Wonderland Taranto, con animazione continuativa

- Società Agricola – I Discepoli di Padre Pio, con iniziative solidali

- Fieri Potest Pastry Lab, a cura della Cooperativa Sociale NOI E VOI A R.L.