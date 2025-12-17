“Studio con vista”: la nuova mostra personale di Francesco Meo a Noci

NOCI – Si apre domenica 21 dicembre, dalle ore 19:00, presso ildi Noci (via Porta Putignano, 44), la nuova mostra personale di, intitolata. L’esposizione presenta alcune delle opere più recenti e inedite dell’artista, realizzate con oli, acrilici e vernici, e offre al pubblico un percorso tra paesaggi e figurazioni della ricerca visiva di Meo.

La produzione pittorica in mostra segue una doppia traiettoria: da un lato il paesaggio, inteso come soggettività capace di manifestarsi, dall’altro un “bestiario umano” che emerge dai personaggi ricorrenti nell’opera dell’artista. Spesso, questi personaggi sono inseriti in relazioni simboliche, come quella tra cane e padrone, e il ritratto diventa il mezzo per narrare storie attraverso pochi dettagli scenici, evocando un neorealismo all’italiana per economia di mezzi e tensione narrativa.

Accanto a questi lavori, trovano spazio i recenti “campi pittorici”, opere dal taglio fotografico e cinematografico che ritraggono luoghi e ambienti osservati dall’artista durante la sua attività di pittore di scena per il cinema. Il percorso espositivo si configura così come un vero e proprio mosaico di grandi e piccoli formati, evocando l’atmosfera di uno studio d’artista aperto al dialogo con il pubblico.

In occasione dell’opening, previsto dalle 19:00 alle 21:00, Il Comitato Centrale offrirà una sonorizzazione site-specific ispirata alle opere di Meo. L’improvvisazione musicale coinvolgerà Donato Console (flauto), Valerio Fusillo (mandolino e basso elettrico), Vittorino Curci (sassofoni) e Gianni Console (sassofoni ed elettronica), creando un dialogo unico tra pittura e musica.

Orari della mostra:

22-23 dicembre: 19:00–20:30

24 dicembre: 19:00–20:30

25-26 dicembre: chiuso

27-30 dicembre: 19:00–20:30

31 dicembre: chiuso

1 gennaio 2026: 19:00–20:30



