A Taranto si accende la magia con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale

TARANTO - Lunedì 8 dicembre, alle ore 18:00, in piazza Garibaldi a Taranto si terrà l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, un luogo nel quale grandi e piccoli potranno vivere l’emozione di incontrare il simbolo universale delle feste in un’atmosfera incantata, che sarà aperta dal vero Babbo Natale, in arrivo direttamente dalla Lapponia.L’evento segna l’apertura ufficiale di un villaggio natalizio che accompagnerà la città fino al 6 gennaio, con attrazioni spettacolari e divertimenti per tutta la famiglia.L’area, dall’ampia metratura, è tra le più grandi del Sud Italia e contiene oltre alla dimora di Santa Claus anche una ruota panoramica alta 40 metri permetterà di ammirare Taranto illuminata dalle luci delle feste; un suggestivo albero di Natale, già protagonista dei video che hanno conquistato i social, sarà il cuore pulsante della piazza; varie attrazioni come la simulazione di scivolo sulla neve, da vivere con i ciambelloni ad alta velocità , e tanti giochi a premio che renderanno ogni visita un’occasione speciale.A completare l’atmosfera, i profumi e i sapori delle feste: banchi dolci con zucchero filato, pop corn e altre golosità accompagneranno i visitatori in un percorso di gusto e tradizione.