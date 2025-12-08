Festa dell'Immacolata, gli auguri della premier Meloni sui social

ROMA - In occasione dell', la presidente del Consiglioha pubblicato sui suoi profili social un messaggio di auguri rivolto a tutti gli italiani:

"Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie. Buona Festa dell'Immacolata".

A corredo del messaggio, la premier ha condiviso una foto che la ritrae sorridente accanto alla figlia Ginevra, davanti a un albero di Natale decorato con palline e luci, in un clima di festa e famiglia.