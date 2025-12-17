Acquaviva, truffa sventata al parcheggio dell’ospedale Miulli: recuperati 400 euro

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Una truffa ai danni di un anziano è stata sventata questa mattina nel parcheggio dell’di Acquaviva. L’uomo, convinto di aver danneggiato un’altra vettura, ha consegnatoa una coppia di circa 50 anni proveniente dal Nord Barese.

I truffatori avevano convinto la vittima a prelevare il denaro dal bancomat, promettendo di evitare la lunga prassi assicurativa. Tuttavia, tutto è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza dell’ospedale.

L’allarme è scattato grazie alla prontezza della portineria, che ha immediatamente contattato il comandante delle guardie giurate della vigilanza privata “La Fonte”, in servizio presso il Miulli. Il comandante, notando l’anziano dirigersi verso l’auto dei truffatori, è intervenuto ritardando la partenza della coppia e chiedendo informazioni, consentendo l’arrivo tempestivo dei Carabinieri.

La coppia è stata fermata e il denaro recuperato, evitando così che la truffa avesse successo.