Brindisi, indagine sul decesso di un neonato al Perrino: tre medici e due ostetriche indagati

L’autopsia sul neonato sarà eseguita venerdì dal medico legale Roberto Vaglio, al fine di chiarire le cause del decesso. La madre, una donna di 30 anni, si trovava quasi al nono mese di gravidanza e già in travaglio quella notte. I primi monitoraggi avevano mostrato tracciati regolari, ma poco prima del parto l’ultimo tracciato ha registrato la scomparsa completa del battito cardiaco del feto. Il neonato è nato già senza vita.

L’indagine della Procura è scaturita dall’esposto presentato dall’avvocata Antonella Palmisano, che assiste i genitori.