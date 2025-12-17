Brindisi, indagine sul decesso di un neonato al Perrino: tre medici e due ostetriche indagati
BRINDISI – La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta sul decesso di un neonato avvenuto il 23 novembre scorso presso l’ospedale Perrino. Nel registro degli indagati sono stati iscritti tre medici e due ostetriche, accusati di omicidio colposo e di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
L’autopsia sul neonato sarà eseguita venerdì dal medico legale Roberto Vaglio, al fine di chiarire le cause del decesso. La madre, una donna di 30 anni, si trovava quasi al nono mese di gravidanza e già in travaglio quella notte. I primi monitoraggi avevano mostrato tracciati regolari, ma poco prima del parto l’ultimo tracciato ha registrato la scomparsa completa del battito cardiaco del feto. Il neonato è nato già senza vita.
L’indagine della Procura è scaturita dall’esposto presentato dall’avvocata Antonella Palmisano, che assiste i genitori.