La pediatria che fa rete: meno frammentazioni tra ospedale e territorio

BARI - Oggi al Policlinico di Bari si è tenuto un importante confronto su percorsi di cura condivisi, con specialisti ospedalieri e universitari di diverse discipline, pediatri di libera scelta e rappresentanti istituzionali.

L’obiettivo? Mettere al centro il bambino e costruire percorsi di cura integrati, capaci di superare le barriere tra ospedale e territorio. Un modello di medicina del futuro che guarda al bisogno del paziente e della sua famiglia, rafforzando l’integrazione multidisciplinare e il coordinamento tra i diversi livelli di assistenza.

Nel corso del congresso sono stati condivisi dati e buone pratiche, dall’attività dei pronto soccorso pediatrici alla rete di trasporto neonatale e alla telepediatria, evidenziando la necessità di percorsi comuni e modelli condivisi. L’obiettivo finale è garantire cure efficaci, ridurre ospedalizzazioni inappropriate e migliorare la continuità assistenziale sul territorio.

Un passo concreto verso una sanità pediatrica più integrata, efficiente e attenta al benessere dei bambini e delle loro famiglie.