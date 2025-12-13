Addio a Anna Lobosco, ex segretario generale della Giunta regionale

BARI - Ci ha lasciati Anna Lobosco, 66 anni, fino a poche settimane fa segretario generale della giunta regionale. È scomparsa stamattina, 13 dicembre, nella sua abitazione di Ruvo di Puglia, a seguito di una polmonite, poco dopo il ritorno dall’ospedale.Dirigente regionale di grande esperienza e unanimemente considerata competente e disponibile, la dottoressa Lobosco ha guidato fino a settembre 2021 il settore della Formazione professionale, prima di essere chiamata dal governatore uscente Michele Emiliano alla segreteria generale della giunta, ruolo che ha ricoperto fino alla pensione, raggiunta esattamente un anno fa a dicembre 2024. In passato era stata anche consigliera comunale a Ruvo.Lascia il marito e due figli. Unanime il cordoglio della politica pugliese, a partire dall’assessore regionale uscente alla Formazione, Sebastiano Leo, con cui aveva condiviso buona parte del mandato.I funerali si terranno domani, 14 dicembre, alle 11.30, al Santuario della Madonna delle Grazie di Ruvo.