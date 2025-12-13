Bari–Putignano: il PD di Noicattaro ottiene chiarimenti dalla Regione sulla tratta ferroviaria e sulla stazione FSE

NOICATTARO – Il consigliere comunale Massimiliano Antenore (PD) ha reso nota la risposta ufficiale ricevuta dalla Regione Puglia, a firma dell’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, sulla riattivazione della tratta ferroviaria Bari–Putignano (via Conversano) e sullo stato della stazione FSE di Noicattaro. La richiesta, trasmessa l’11 settembre 2025, nasce come risultato di un’azione politica condivisa all’interno del Partito Democratico di Noicattaro, che ha raccolto le esigenze di studenti, famiglie e pendolari.

«Dall’inizio dell’anno scolastico fino a pochi giorni fa studenti, lavoratori pendolari e cittadini ci hanno contattato chiedendo chiarimenti sul funzionamento della tratta, sulle fermate, sugli orari e sullo stato della stazione», ha spiegato Antenore. «Abbiamo sentito la responsabilità di fornire risposte serie, ufficiali e verificabili».

La nota regionale, datata 4 dicembre 2025, conferma che la tratta Bari–Putignano è attiva dal 15 settembre con fermata regolare a Noicattaro. La stazione rientra nel progetto dei 20 HUB intermodali finanziati dal PNRR, con lavori che proseguiranno per tutto il 2026. Attualmente sono garantiti 16 treni al giorno e 25 corse bus di supporto, con accessi ai marciapiedi sicuri e separati dal cantiere.

«Grazie alla nostra iniziativa, i cittadini possono contare su informazioni ufficiali fornite direttamente dalla Regione, e non solo su comunicazioni social. Continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti siano rispettati e i lavori procedano con la massima trasparenza», ha aggiunto Antenore.

Massimo Antenore (Pd)

Sulla stessa linea, il Segretario cittadino del PD di Noicattaro, Raffaele Sansonetti, ha sottolineato che il circolo rimane «uno spazio aperto a chi vuole contribuire con idee, segnalazioni e partecipazione al miglioramento della qualità della vita della comunità».