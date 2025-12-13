Foggia sede del corso in Digital Humanities organizzato da Cinecittà





“La collaborazione con Cinecittà rafforza il lavoro che MAD – Memorie Audiovisive della Daunia porta avanti sul territorio per la valorizzazione del patrimonio locale attraverso Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, afferma Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde. “Formare le nuove generazioni all’uso consapevole degli archivi significa sviluppare competenze sempre più richieste nella filiera dell’audiovisivo e, allo stesso tempo, far crescere giovani cineasti in grado di raccontare, con il giusto spirito critico, le peculiarità che rendono il nostro territorio così ricco e distintivo”. Il corso si svolgerà tra febbraio e maggio 2026 e sarà ospitato dall’Accademia delle Belle Arti di Foggia.Il piano di formazione prevede 150 ore tra lezioni frontali e laboratori, in programma nelle giornate di lunedì e martedì, e l’assegnazione di un attestato finale.La partecipazione è gratuita ed è riservata a disoccupati e inoccupati, purché maggiorenni, in possesso di diploma e dotati di buona conoscenza dell’italiano.La domanda di ammissione potrà essere presentata entro il termine improrogabile del 23 gennaio 2026, alle ore 12.00, esclusivamente mediante registrazione alla piattaforma telematica https://lucelabcinecitta.com/area-riservata/ seguendo le indicazioni riportate.Al termine della selezione dei candidati, saranno pubblicate la graduatoria degli ammessi e le informazioni relative al calendario didattico ufficiale sul sito https://lucelabcinecitta.com/corsi/ , alla pagina del corso, e sul sito www.madproduzioni.it https://www.madproduzioni.it/portfolio/digital-humanities-per-esperti-in-gestione-e-valorizzazione-di-archivi-e-per-la-produzione-documentaristica/ ).Info e delucidazioni si potranno chiedere scrivendo a formazione@cinecitta.it Il corso in Digital Humanities per esperti in gestione e valorizzazione di archivi e per la produzione documentaristicarientra nel più diffuso programma di iniziative di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini 2025-2027 ed è stato presentato alla stampa ed al pubblico in occasione dell’apertura dell’8° edizione della Festa.È realizzato in collaborazione con Comune di Foggia –Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche del Lavoro, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT eFoggia e Accademia delle Belle Arti di Foggia.“La collaborazione con Cinecittà rafforza il lavoro che MAD – Memorie Audiovisive della Daunia porta avanti sul territorio per la valorizzazione del patrimonio locale attraverso Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, afferma Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde. “Formare le nuove generazioni all’uso consapevole degli archivi significa sviluppare competenze sempre più richieste nella filiera dell’audiovisivo e, allo stesso tempo, far crescere giovani cineasti in grado di raccontare, con il giusto spirito critico, le peculiarità che rendono il nostro territorio così ricco e distintivo”.



“La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ha creduto sin dal suo momento germinale in questa scuola di specializzazione dell’audiovisivo tanto da ospitare l’annuncio della sua istituzione nella sede storica di via Arpi”, dichiara Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. “La collaborazione con Mad, l’Istituto Luce e Cinecittà, attraverso la sua articolazione LuceLabCinecittà, rappresenta un elemento distintivo per la proposta culturale e formativa rivolta non solo ai residenti della Capitanata. L’auspicio è che da questo anno zero possa consolidarsi una realtà d’alta formazione in grado di soddisfare il mercato del lavoro e le richieste di operatori specializzati nel settore dell’audiovisivo e della produzione documentaristica”.



“L’iniziativa promossa da Cinecittà e realizzata con la collaborazione delle istituzioni locali offre un valore concreto anche dal punto di vista economico e professionale”, afferma Lorenzo Frattarolo, assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Foggia. “Consolidare competenze nella gestione degli archivi audiovisivi e nella produzione documentaristica significa favorire la crescita di nuovi profili richiesti dal mercato, con ricadute positive sull’intera filiera culturale e creativa. Il corso ospitato a Foggia dimostra come il nostro territorio sia pronto ad accogliere percorsi formativi avanzati, capaci di generare opportunità occupazionali e di attrarre investimenti nel settore dell’audiovisivo”.



“L’avvio a Foggia del corso in Digital Humanities conferma la qualità del lavoro costruito insieme a Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, un appuntamento che è un riferimento culturale per la nostra città e per l’intero territorio”, conclude Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia. “Ringrazio Luciano Toriello per l’impegno con cui continua a rafforzare il rapporto tra archivi, formazione e narrazione audiovisiva, creando nuove opportunità per i giovani e valorizzando la nostra identità. La scelta di Cinecittà rappresenta un investimento prezioso, che amplia l’offerta culturale locale e rafforza il ruolo di Foggia come luogo capace di produrre competenze e innovazione”.



Il corso in “Digital Humanities - per esperti in gestione e valorizzazione di archivi e per la produzione documentaristica” rientra nell’ambito del Progetto Cinecittà, di cui alla Missione del PNRR: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | M1C3 - Turismo e cultura 4.0 |M1C3.3 - Industria culturale e creativa 4.0 | Investimento 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Cinecittà ha scelto Foggia come sede della prima edizione del corso di alta fomazione “Digital Humanities - per formare esperti in gestione e valorizzazione di archivi e per la produzione documentaristica”.L’azione, frutto della collaborazione tra MAD e LuceLabCinecittà, mira alla selezione di 18 candidati interessati a diventare esperti di nuova generazione nell’industria dei contenuti, preparati a supportare l’evoluzione degli operatori dell’industria culturale e creativa, rafforzando le capacità e le competenze professionali nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica.