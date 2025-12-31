Agamenone e Cecchinato al via dell’ATP di Buenos Aires: gli italiani a caccia di risultati sulla terra battuta

Franco Agamenone e Marco Cecchinato saranno al via del Torneo ATP di Buenos Aires, in programma dal 12 al 18 gennaio 2026. I due tennisti italiani prenderanno parte a un evento tradizionalmente molto competitivo, disputato sulla terra battuta argentina, superficie che da sempre valorizza giocatori solidi da fondo campo.

Il torneo sudamericano vedrà la presenza di numerosi atleti di rilievo, in gran parte provenienti dall’America Latina. Tra i partecipanti figurano gli argentini Santiago Rodriguez Taverna, Nicolas Kicker, Lautaro Midon, Andrea Collarini, Gonzalo Villanueva, Hernan Casanova, Guido Ivan Justo, Juan Bautista Torres, Facundo Bagnis, Mariano Kestelboim, Renzo Olivo e Lorenzo Joaquin Rodriguez. A completare il quadro ci saranno anche il boliviano Hugo Dellien, il brasiliano Pedro Boscardin Dias, il brasiliano Daniel Dutra Da Silva, il peruviano Juan Pablo Varillas, l’uruguaiano Franco Roncadelli e il giapponese Rei Sakamoto.

Per Agamenone e Cecchinato il torneo di Buenos Aires rappresenta un’importante occasione per mettersi in evidenza nel circuito ATP, cercando risultati utili sia in termini di classifica sia di fiducia. Cecchinato, già protagonista in passato su questa superficie, punta a ritrovare continuità, mentre Agamenone cercherà di sfruttare il contesto favorevole della terra battuta per competere ad alti livelli.

La manifestazione argentina si preannuncia equilibrata e combattuta, con un tabellone ricco di specialisti della superficie. In questo contesto, i due italiani proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti e a lasciare il segno in uno dei tornei più significativi dell’inizio di stagione sudamericana.