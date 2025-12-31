Lecce, Danilo Veiga influenzato: in dubbio per la sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium

- Il Lecce deve fare i conti con le condizioni fisiche di Danilo Veiga in vista della prossima sfida di campionato. Il difensore portoghese è infatti alle prese con un attacco influenzale che ne mette in dubbio la presenza per la gara contro la Juventus, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18 all’Allianz Stadium. Il match è valido per la diciottesima giornata del girone di andata di Serie A.

Danilo Veiga rappresenta un elemento importante nello scacchiere dei salentini. In questa stagione di Serie A ha già collezionato 14 presenze con la maglia del Lecce, offrendo continuità e affidabilità nel reparto difensivo. Il suo eventuale forfait costringerebbe lo staff tecnico a rivedere le scelte di formazione: in caso di mancato recupero, il principale candidato a sostituirlo è Kouassi.

La carriera di Veiga è caratterizzata da un percorso articolato, iniziato nei settori giovanili di club prestigiosi. Il difensore è cresciuto nel vivaio del Porto, militando nelle formazioni Under 15, Under 17 e Under 19, oltre a un’esperienza nella Padroense Under 17. Successivamente ha vestito la maglia del Paços de Ferreira Under 19, del Felgueiras, del Gil Vicente, del Rijeka e dell’Estrela Amadora, prima di approdare al Lecce. A livello internazionale, può vantare anche due presenze da titolare con il Portogallo Under 21.

In casa Lecce l’attenzione è massima sulle condizioni del giocatore, con l’obiettivo di recuperarlo il prima possibile. La trasferta di Torino si preannuncia impegnativa, ma la priorità stagionale del club resta chiara: conquistare la salvezza in Serie A. In quest’ottica, ogni dettaglio, a partire dalla disponibilità degli uomini chiave, può risultare determinante nel cammino dei giallorossi.