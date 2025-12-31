Concerto di Capodanno ad Acquaviva delle Fonti: il Festival Opera de Mari festeggia il nuovo anno tra musica e solidarietà

Ad Acquaviva delle Fonti torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’anno: il Concerto di Capodanno del Festival Opera de Mari, giunto alla sua decima edizione. L’evento si terrà lunedì 5 gennaio 2026 alle 20.30 nella suggestiva cornice del Teatro Luciani, in piazza Vittorio Emanuele II.

Il concerto proporrà un viaggio tra le pagine più affascinanti della grande musica, ispirato alla tradizione dei celebri concerti di Capodanno. Il programma spazierà dal repertorio sinfonico romantico, con capolavori di Chopin, Elgar, Khachaturian e degli Strauss padre e figlio, fino alle indimenticabili colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone, simboli della musica da film italiana e internazionale.

Sul palco si esibirà l’Orchestra Festival Opera de Mari, diretta dal maestro Giuseppe Bini, accompagnata dalla voce del soprano Natalizia Carone. La conduzione della serata sarà affidata ai giovani Paola Scalera e Carlo Milano, che guideranno il pubblico in un ascolto attento e partecipato delle opere proposte. Durante la serata verrà consegnato anche il Premio Opera de Mari, edizione 2025.

Anche quest’anno il Concerto di Capodanno conferma la sua vocazione alla solidarietà: il Festival sostiene il Cohousing “Libellula” di Acquaviva delle Fonti, progetto dedicato alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Inoltre, il primo premio della lotteria solidale sarà una creazione del marchio pugliese “Geometrie di luce”, firmata dalla Dillo Acrylic Design.

Il Festival Opera de Mari, satellite culturale dell’Associazione Musicale Socio-Artistico-Culturale MUSInCanto (ETS), nasce per celebrare la tradizione musicale di Acquaviva delle Fonti, città nota per la sua storica banda musicale e per aver dato i natali a numerosi musicisti di prestigio. In tredici anni di attività, il Festival ha sviluppato un progetto culturale itinerante di qualità che unisce la musica locale a quella internazionale, rafforzando il legame tra arte e territorio.

L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari e dal Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresenta un’occasione unica per vivere emozioni e cultura condivisa: «Regala e regalati un concerto! Condividere arte ed emozioni è il dono più prezioso che si possa fare a se stessi e ai propri cari. Un ricordo che dura per sempre», sottolineano gli organizzatori.

Biglietti: